МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Снижение производства электроэнергии ожидается на Украине в августе из-за ремонтных работ на энергоблоках, сообщила в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Китай предрек печальные последствия для Запада от конфликта на Украине

"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков, поэтому производство электроэнергии уменьшится. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", — говорится в сообщении компании, опубликованном с телеграм-канале.

В компании уточнили, что компенсировать мощности можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также благодаря экономному использованию электроэнергии потребителями.

Ранее председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.