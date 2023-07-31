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На Украине ждут снижения производства электроэнергии в августе
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. Снижение производства электроэнергии ожидается на Украине в августе из-за ремонтных работ на энергоблоках, сообщила в понедельник национальная энергетическая компания... ПРАЙМ, 31.07.2023
энергетика, новости, украина, укрэнерго, производство электроэнергии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Снижение производства электроэнергии ожидается на Украине в августе из-за ремонтных работ на энергоблоках, сообщила в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонты некоторых энергоблоков, поэтому производство электроэнергии уменьшится. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления", — говорится в сообщении компании, опубликованном с телеграм-канале.
В компании уточнили, что компенсировать мощности можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также благодаря экономному использованию электроэнергии потребителями.
Ранее председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.