ПАРИЖ, 31 июл — ПРАЙМ. Франция независима «ни от какого государства» или конкретного месторождения урана, заявила компания EDF, оператор французского парка АЭС, в интервью РИА Новости. Франция намерена производить больше атомной энергии

"В случае трудностей с обеспечением поставок ядерного топлива, EDF максимизирует географическую диверсификацию источников и поставщиков. Это означает, что мы не зависим ни от какого-либо месторождения, ни от какой-либо компании, ни от какого-либо государства в плане обеспечения безопасности наших поставок", — сообщила компания.

Оператор отметил, что "это является ключевым фактором, позволившим обеспечить жизнеспособность АЭС в кризисные периоды" — такие, как пандемия и конфликт на Украине.

В EDF также привели данные, что ежегодно закупают по семь тысяч тонн урана, что составляет десять процентов от мирового спроса на него.

Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, заявило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

Франция сильно зависит от Нигера в отношении добычи урана, так как африканская страна имеет богатые запасы этого вещества. Например, французская корпорация Orano функционирует в стране более 50 лет и разрабатывает в частности одно из крупнейших урановых месторождений Имурарен, район города Арлит. Его запасы оцениваются в 200 миллионов тонн.

Как отметили французские СМИ, сейчас на Нигер приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого Францией.

Переворот власти в Нигере приведет к тому, что Франции придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что также запустит повышение цен на ядерное топливо для французских АЭС, сообщил редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров РИА Новости.