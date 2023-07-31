БРЮССЕЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Прекращение поставок урана из Нигера во Францию после переворота в африканской стране не скажется на французской атомной промышленности благодаря собственным запасам и наличию альтернативных поставщиков, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, считает эксперт

Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

"Во Франции нет и не будет нехватки урана после прекращения экспорта руды из Нигера… Уран широко распространен по всей планете, и его залежи находятся по всему миру… Во Франции (крупная компания по добыче урана) Orano group (бывшая Areva) имеет запасы почти на десять лет и способна поставлять топливо EDF на протяжении 30 лет, в частности посредством запасов из своих шахт и закупок в мире для всего остального. Так что потеря урана из Нигера не является трагедией, и запасы позволят Франции обратиться к другим производителям", — сказал он РИА Новости.

Как отметил эксперт, по данным Международного агентства по атомной энергии, все шахты в мире в общей сложности могут обеспечить 130 лет ядерного производства. Кроме того, в течение последних 20 лет уран добывался в первую очередь в Казахстане, а потом уже в Австралии, Нигере и Узбекистане, добавил Мариани. При этом, по его словам, существуют и другие источники руды, например, частично принадлежащие французской компании Areva шахты в Намибии, Канаде, ЮАР, Киргизии, Бразилии, Украине и других странах.

Мариани отметил, что для обслуживания своих атомных реакторов французской энергетической компании EDF ежегодно необходимо от восьми до десяти тысяч тонн руды урана, и это число возможно получить даже без экспорта сырья из Нигера. Число АЭС в мире ограничено, и давление на рынках относительно слабое, объяснил он.

Однако эксперт выразил мнение, что в случае с обогащенным ураном ситуация обстоит немного по-другому, и напряженность на рынках сильнее. Это связано с ролью России в качестве производителя, которую "европейские страны продолжают скрытно использовать как поставщика". Кроме того, Франция в определенных аспектах полагалась на сотрудничество с российской госкорпорацией "Росатом", однако контракт закончился в октябре 2022 года, и сейчас этот вопрос намного важнее, чем прекращение экспорта урана из Нигера, считает Мариани.

В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.

Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".