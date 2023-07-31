РИМ, 31 июл — ПРАЙМ. Более половины итальянцев из-за высокой инфляции сократили расходы на приобретение одежды, обуви и другие покупки, а также на потребление электроэнергии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Национальной лиги кооперативов Италии и институтом по изучению общественного мнения Ipsos. Италия не может полностью отказаться от газа из России, считают бизнесмены

Согласно исследованию, данные которого опубликовала в понедельник газета Il Sole 24 Ore, 57% граждан были вынуждены заметно сократить свои расходы на шопинг, 53% — снизили домашнее потребление электричества, 51% — урезали средства, предназначенные для культурного отдыха и досуга, 44% — начали экономить на газе. Эта тенденция сохранится и в будущем: 57% опрошенных заявили, что вскоре намерены сократить расходы на развлечения или вовсе отказаться от них, 52% готовы урезать статьи домашнего бюджета на путешествия и рестораны.

Комментируя результаты опроса, ведущее финансово-экономическое издание Италии отмечает, что "инфляция является "налогом", который наиболее тяжело сказывается на положении самых слабых слоев населения". Действительно, среди наименее защищенных в социальном смысле итальянцев быстрый рост цен вызывает более серьезные последствия. Так, 74% бедных граждан отказывают себе в покупках одежды и обуви, расходы на электроэнергию сократили 71%, на развлечения – 66%, на газ — 56%.

Исследование также выявило тенденцию к дальнейшему сокращению расходов итальянцев на питание. 51% опрошенных заявили, что они сократили покупки "лишних", необязательных продуктов, 46% приобретают продовольственные товары прежде всего по акциям, 32% ищут самые дешевые продукты, даже если раньше они их обычно не покупали.

Опрос экспертов Национальной лиги кооперативов и института Ipsos на тему "Инфляция и потребление" был проведен в июле по репрезентативной выборке. В нем приняли участие 800 итальянцев в возрасте 18 лет и старше.