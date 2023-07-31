МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-июле сократился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,014 миллиона тонн, а дизельным топливом — вырос на 6%, до 7,833 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 16,413 миллиона тонн за январь-июль, увеличившись на 3,2% в годовом выражении.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-июле составили 930 тысяч тонн, увеличившись на 39,5%. Продажи мазута выросли на 9,2%, до 968 тысяч тонн, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 30,8%, до 1,35 миллиона тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 319 тысяч тонн, увеличившись на 19%.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.