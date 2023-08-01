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АЭС "Аккую" заработает в октябре 2024 года, заявили в Турции
Энергетика
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. Строящаяся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет работу 29 октября 2024 года, заявил газете Sabah министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. "Выработка... ПРАЙМ, 01.08.2023
энергетика, новости, турция, аэс "аккую", атомная энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 1 авг — ПРАЙМ. Строящаяся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет работу 29 октября 2024 года, заявил газете Sabah министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
"Выработка (электроэнергии — ред.) на первом блоке начнется 29 октября 2024 года. Другие блоки будут введены в эксплуатацию с интервалом в один год", — сказал он.
Байрактар в начале июля впервые после назначения на пост посетил площадку строительства АЭС "Аккую".
Строительно-монтажные работы на блоке №1 АЭС "Аккую" завершат до конца года, заявил ранее заместитель председателя совета директоров "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.