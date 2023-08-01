СТАМБУЛ, 1 авг — ПРАЙМ. Строящаяся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет работу 29 октября 2024 года, заявил газете Sabah министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Турция ведет переговоры по возобновлению зерновой сделки, сообщил источник

"Выработка (электроэнергии — ред.) на первом блоке начнется 29 октября 2024 года. Другие блоки будут введены в эксплуатацию с интервалом в один год", — сказал он.

Байрактар в начале июля впервые после назначения на пост посетил площадку строительства АЭС "Аккую".

Строительно-монтажные работы на блоке №1 АЭС "Аккую" завершат до конца года, заявил ранее заместитель председателя совета директоров "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.