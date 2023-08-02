КИШИНЕВ, 2 авг — ПРАЙМ. Кабмин Молдавии в ходе заседания в среду одобрил денонсацию сразу четырех соглашений с СНГ в области энергетики, аргументировав это их "неактуальностью", сообщил корреспондент РИА Новости. Молдавские фермеры попросили создать экспортный зерновой коридор

"Прошу с вашего разрешения представить денонсацию сразу пакета соглашений, которые стали неактуальными с тех пор, как мы подключились к энергетической системе Европы. Таким образом, утратили силу сразу несколько соглашений с СНГ", — заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов и пояснил, речь идет о денонсации соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики, соглашения по обеспечению параллельной работы энергосистем стран-участниц СНГ, соглашения о транзите энергии и электрической мощности стран-участниц СНГ, денонсация решения Совета глав правительств государств-членов СНГ об установлении единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии, перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи в государствах-членах Содружества Независимых Государств.

Решение о денонсации соглашений было принято единогласно.

Кабмин по инициативе министерства энергетики одобрил денонсацию соглашения с СНГ о проведении согласованной политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

"Предлагаю проект денонсации соглашения о проведении согласованной политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. В нем нет смысла, мы знаем, откуда получаем нефтепродукты, речь не идет о газе", — сказал Парликов.

Предложение министерства энергетики было принято единогласно, оно будет рассмотрено парламентом осенью.

Молдавские власти с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.