МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Производство электроэнергии на украинских АЭС сократилось из-за вывода в плановый ремонт одного энергоблока, украинцам необходимо существенно экономить потребление, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Киев призвал НАТО защитить украинские зерновозы в Черном море

Ранее в "Укрэнерго" предупредили о снижении производства электроэнергии в августе из-за ремонтных работ на энергоблоках.

"Сегодня, 2 августа, выведен в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого производство на атомных электростанциях сократилось. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале.