2023-08-02T12:39:20+03:00
2023-08-02T12:39:20+03:00
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Украина сократила производство электроэнергии на АЭС
Энергетика
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. Производство электроэнергии на украинских АЭС сократилось из-за вывода в плановый ремонт одного энергоблока, украинцам необходимо существенно экономить потребление, сообщили в... ПРАЙМ, 02.08.2023
энергетика, новости, украина, производство электроэнергии, аэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Производство электроэнергии на украинских АЭС сократилось из-за вывода в плановый ремонт одного энергоблока, украинцам необходимо существенно экономить потребление, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее в "Укрэнерго" предупредили о снижении производства электроэнергии в августе из-за ремонтных работ на энергоблоках.
"Сегодня, 2 августа, выведен в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого производство на атомных электростанциях сократилось. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале.