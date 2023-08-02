МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов. "Росатом" и Эфиопия будут развивать сотрудничество по мирному атому

Меморандум был подписан на саммите "Россия-Африка", сообщает ТВЭЛ.

"Обе компании нацелены на объединение существующих компетенций в этой области и дальнейшее взаимодействие для развития соответствующих возможностей", — говорится в сообщении.