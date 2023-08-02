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Россия и ЮАР договорились о сотрудничестве по производству ядерного топлива
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. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного... ПРАЙМ, 02.08.2023
энергетика, экономика, промышленность, новости, россия, юар, росатом, производство ядерного топлива
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов.
Меморандум был подписан на саммите "Россия-Африка", сообщает ТВЭЛ.
"Обе компании нацелены на объединение существующих компетенций в этой области и дальнейшее взаимодействие для развития соответствующих возможностей", — говорится в сообщении.