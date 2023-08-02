МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России замедлила темпы роста: марка Аи-92 за неделю с 24 по 31 июля подорожала на 0,53%, или на 26 копеек, до 49,44 рубля за литр, Аи-95 — на 0,52%, или на 28 копеек, достигнув 53,97 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Средняя розничная цена бензина в России ускорила рост

В целом средняя цена бензина выросла на 0,53%, или на 28 копеек, до 53,35 рубля за литр. Марка Аи-98 подорожала на 0,52%, или на 33 копейки, до 64,4 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,38%, или на 22 копейки, до 58,8 рубля за литр. При этом инфляция за этот период составила 0,13%. За предыдущую отчетную неделю рост средней цены бензина составил 0,59%, в частности, стоимость Аи-92 выросла на 0,61%, а марка Аи-95 прибавила 0,62%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 81 субъекте РФ. Более всего он подорожал в Республике Дагестан — на 3,7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3% и 0,5% соответственно. Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей — до 827,4 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 0,5%, до 1,835 миллиона тонн.

С начала года к 31 июля средняя стоимость бензина выросла на 4,8%. В частности, Аи-92 прибавил 4,7%, Аи-95 подорожал на 4,9%, а Аи-98 — на 4,3%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,6%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,52%. Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

В Минэнерго России, комментируя ранее динамику цен, говорили журналистам, что рост цен на топливо на АЗС может опережать темпы инфляции в сезон высокого спроса (с весны до осени), но к концу года будет близок к инфляции.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонта на НПЗ. Также одной из проблем назывался "серый" экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивалось после окончания первой ремонтной волны. Вслед за биржевыми ценами стали расти и розничные.

Ранее в среду правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже, минимальная доля продажи увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%.