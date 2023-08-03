МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам прошлого полугодия сократил чистую прибыль в 2 раза в годовом выражении – до 5,152 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Котировки газа в США в среду опустились до недельного минимума

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию за полугодие составила 4,22 доллара после 8,36 доллара годом ранее. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips вырос на 4,5%, до 1,798 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Выручка по итогам полугодия в то же время сократилась на 45% — до 28,401 миллиарда долларов.

Чистая прибыль ConocoPhillips во втором квартале уменьшилась в 2,3 раза и составила 2,232 миллиарда долларов. Прибыль на обыкновенную акцию составила 1,84 доллара по сравнению с 3,96 доллара годом ранее. Выручка компании снизилась в 1,7 раза — до 12,884 миллиарда долларов.

Квартальный объем добычи углеводородов ConocoPhillips составил 1,805 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки – на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах.