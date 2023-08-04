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В Ашхабаде пройдет первый саммит Туркмении, Узбекистана и Таджикистана
Энергетика
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Первый саммит Туркмении, Таджикистана и Узбекистана, в котором примут участие лидеры Сердар Берды мухамедов, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев, состоится в пятницу в Ашхабаде,... ПРАЙМ, 04.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Первый саммит Туркмении, Таджикистана и Узбекистана, в котором примут участие лидеры Сердар Берды мухамедов, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев, состоится в пятницу в Ашхабаде, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
По данным СМИ, в ходе трехсторонних переговоров на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы развития регионального сотрудничества. Ожидается, что особое внимание лидеры Туркмении, Таджикистана и Узбекистана уделят проблемам расширения взаимодействия в транспортно-логистической сфере, энергетике и агропромышленной области.
Кроме того, президенты трех стран обменяются мнениями по вопросам нормализации ситуации в Афганистане и оказания помощи населению этой страны.
По итогам переговоров будет принят итоговый документ.