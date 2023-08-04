МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Первый саммит Туркмении, Таджикистана и Узбекистана, в котором примут участие лидеры Сердар Берды мухамедов, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев, состоится в пятницу в Ашхабаде, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Власти Молдавии денонсировали соглашения с СНГ в области энергетики

По данным СМИ, в ходе трехсторонних переговоров на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы развития регионального сотрудничества. Ожидается, что особое внимание лидеры Туркмении, Таджикистана и Узбекистана уделят проблемам расширения взаимодействия в транспортно-логистической сфере, энергетике и агропромышленной области.

Кроме того, президенты трех стран обменяются мнениями по вопросам нормализации ситуации в Афганистане и оказания помощи населению этой страны.

По итогам переговоров будет принят итоговый документ.