МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Производство ядерного топлива для новых уникальных исследовательских ядерных реакторов, обеспечивающих мировое лидерство России в этой инфраструктуре, могут создать на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край), следует из материалов официального издания предприятия "Вестник ГХК". Россия и ЮАР договорились о сотрудничестве по производству ядерного топлива

Издание опубликовало планы по развитию как якорных, так и будущих направлений деятельности дивизиона "Росатома" "Экологические решения", в состав которого входит ГХК. При этом названы новые продукты и направления работы "Горно-химического комбината", которые, как ожидается, обеспечат устойчивое развитие ГХК на годы вперед. Среди них – "развитие фабрикации ядерного топлива МБИР, ИБР-3".

Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. В качестве проектного топлива реактора МБИР выбрано так называемое смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо.

Уникальные технические характеристики реактора МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз.

Под индексом ИБР-3 понимается новый источник нейтронов – импульсный "быстрый" ядерный реактор "Нептун", который планируется построить и во второй половине 2030-х годов ввести в эксплуатацию в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область). "Нептун", будучи более совершенной по мировым меркам установкой, придет на смену эксплуатируемому в ОИЯИ с 1984 года импульсному реактору периодического действия ИБР-2, с помощью которого ученые изучают структуру разных веществ в интересах фундаментальной и прикладной науки. Как следует из материалов ОИЯИ, особенностью "Нептуна" станет то, что для него планируется использовать ядерное топливо на основе нитрида нептуния-237 (в реакторе ИБР-2 применяется топливо на основе диоксида плутония-239).

Как подчеркивают специалисты, Россия, получив такие "меганаучные" установки, как реактор МБИР в НИИАР, новый источник нейтронов в ОИЯИ и реактор ПИК (высокопоточный источник нейтронов) в Курчатовском институте, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.

"Горно-химический комбинат" – одно из стратегически важных предприятий "Росатома", имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК представляет собой не имеющий аналогов в мире громадный подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска. ГХК был образован в 1950 году с целью производства плутония для советского ядерного оружия.

На ГХК действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался — надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас на ГХК идет вывод всех трех реакторов из эксплуатации. Этот проект выполняется в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.

ГХК — ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

Возможности ГХК позволяют организовать на его площадке производство ядерного топлива разного типа. Сейчас на предприятии выпускается промышленное МОКС-топливо для реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. В этом МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. На ГХК можно будет производить новые композиции из регенерированных ядерно-топливных материалов – РЕМИКС-топливо и МОКС-топливо для реакторов на тепловых нейтронах.