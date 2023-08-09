2023-08-09T15:44:14+03:00
2023-08-09T15:44:14+03:00
2023-08-09T15:44:14+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20230809/841359813.html
E.ON намерена снизить цены для миллионов клиентов в Германии
Энергетика
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. Коммунально-потребительская компания E.ON снизит в Германии цены для миллионов клиентов ввиду снижения оптовых цен на электричество, заявил гендиректор E.ON Леонард Бирнбаум. "В... ПРАЙМ, 09.08.2023
энергетика, новости, германия, e.on, снижение цен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Коммунально-потребительская компания E.ON снизит в Германии цены для миллионов клиентов ввиду снижения оптовых цен на электричество, заявил гендиректор E.ON Леонард Бирнбаум.
"В конце лета мы снизим цены…в среднем на 18% на стандартное электроснабжение и на 28% на стандартное газоснабжение", — сказал он. Компания сообщила о повышении прибыли и улучшении прогноза прибыли на 2023 год.
E.ON при этом настоятельно предупреждает, что пока нельзя говорить об окончании энергетического кризиса, связанного с военными действиями на Украине и прекращением поставок газа из России странам Запада. Цены все еще заметно выше докризисных значений.