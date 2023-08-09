МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Коммунально-потребительская компания E.ON снизит в Германии цены для миллионов клиентов ввиду снижения оптовых цен на электричество, заявил гендиректор E.ON Леонард Бирнбаум. В Германии признали экономику страны неконкурентоспособной

"В конце лета мы снизим цены…в среднем на 18% на стандартное электроснабжение и на 28% на стандартное газоснабжение", — сказал он. Компания сообщила о повышении прибыли и улучшении прогноза прибыли на 2023 год.

E.ON при этом настоятельно предупреждает, что пока нельзя говорить об окончании энергетического кризиса, связанного с военными действиями на Украине и прекращением поставок газа из России странам Запада. Цены все еще заметно выше докризисных значений.