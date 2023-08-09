МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Минэнерго России считает рост цен на моторное топливо на АЗС в стране временным и проводит ежесуточный мониторинг ситуации, заявили РИА Новости в министерстве. Европа попала в бензиновую ловушку: цены пустятся вскачь и все побегут

"Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания", — прокомментировали в министерстве данные Росстата по росту цен на российских автозаправках.

При этом, в министерстве напомнили, что для стабилизации цен предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности. В частности, уже было принято решение об увеличении с осени минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива — до 9,5%.

"Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок", — также подчеркнули в министерстве.

По данным Росстата, с начала года к 7 августа средняя стоимость бензина выросла на 5,5%. В частности, Аи-92 прибавил 5,4%, Аи-95 подорожал на 5,7%, а Аи-98 — на 5%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,8%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,42%.

В то же время, биржевые цены на дизтопливо уже шесть раз с начала августа обновили рекорды. Минэнерго РФ, комментируя в пятницу рекордный рост стоимости, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.