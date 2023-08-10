МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии текущего года сократила чистую прибыль на 4,3% в годовом выражении — до 1,993 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Рубль пытается поймать волну коррекционного роста

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде снизилась до 2,68 евро с 3,08 евро годом ранее. Выручка по сравнению с первым полугодием прошлого года опустилась на 8,7%, до 14,885 миллиарда евро. Выработка энергии за полугодие снизилась до 66,678 кВт.ч с 77,658 кВт.ч годом ранее.

При этом во втором квартале RWE получил чистую прибыль в размере 395 миллионов евро по сравнению с убытком в 83 миллиона годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,53 евро после убытка в 0,12 евро прибыли в прошлом году. Выручка, однако, при этом снизилась более чем в полтора раза в годовом выражении — до 5,476 миллиарда евро.

RWE также сообщила, что ожидает теперь скорректированной чистой прибыли по итогам всего года на уровне 3,3-3,8 миллиарда евро, хотя ранее ждала показатель в интервале 2,2-2,7 миллиарда.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.