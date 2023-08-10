МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Работа энергосистемы (ЕЭС) России в условиях экстремально высоких температур находится на особом контроле Минэнерго, говорится в сообщении министерства. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 10 августа

В начале месяца был зафиксирован целый ряд максимумов потребления мощности: в объединенных энергосистемах Северо-Запада, Средней Волги, Юга и в нескольких территориальных энергосистемах, приводит данные Минэнерго РФ. В Европейской части России был достигнут новый летний рекорд потребления – 132 ГВт, это на 5,7 ГВт больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2022 году. В энергосистемах Юга, Краснодарского края и Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области установлены абсолютные исторические максимумы потребления мощности.

По словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, такие нагрузки выявили сложности в работе ЕЭС России и отдельных ОЭС. "Результат работы ЕЭС России в условиях высоких температур будет учитываться при организации производственной деятельности компаний и перспективном планировании развития энергосистемы. Ситуация продолжает оставаться на особом контроле Минэнерго", — приводятся в сообщении слова Шульгинова с совещания по итогам работы ЕЭС России в условиях экстремально высоких температур.

Пиковые нагрузки в единой энергосистеме сопровождались снижением мощности тепловых и атомных электростанций из-за особенностей работы как самого генерирующего оборудования, так и его систем охлаждения, сообщили в министерстве энергетики. Ситуация существенно осложнялась повышенным объемом аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов. "В момент максимума потребления суммарный объем аварийных ремонтов составил более 5,6 ГВт", – констатировал Шульгинов.

"Высокая аварийность генерирующего оборудования зафиксирована также и в ОЭС Юга, где существовала угроза сбоев в работе из-за недопустимой перегрузки электросетевого оборудования, вызванной высоким уровнем потребления и большим объёмом аварийных ремонтов (в том числе 3 энергоблока на Новочеркасской ГРЭС, энергоблок на Ставропольской ГРЭС)", — отмечается в сообщении Минэнерго.

Для покрытия дефицита были задействованы резервные мобильные ГТС. Особое внимание министр уделил ситуации в Дагестанской энергосистеме, где экстремально высокая температура привела как к росту потребления, так и к снижению допустимой нагрузки трансформаторного оборудования, для ликвидации которой потребовалось отключение потребителей в объеме до 50 МВт.