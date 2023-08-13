СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, разогрев блок до номинального состояния, сообщается в телеграм-канале станции. Сколько будет стоить доллар перед разворотом рубля

"Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — говорится в сообщении.

Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов".

Режим "горячего останова" на Запорожской АЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.