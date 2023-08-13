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ЗАЭС разогрела реактор блока №6 в режим "горячего останова"
Энергетика
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Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, разогрев блок до номинального состояния, сообщается в телеграм-канале станции. "Сегодня в 01:14... ПРАЙМ, 13.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, разогрев блок до номинального состояния, сообщается в телеграм-канале станции.
"Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — говорится в сообщении.
Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов".
Режим "горячего останова" на Запорожской АЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.