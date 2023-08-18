2023-08-18T13:40:12+03:00
2023-08-18T13:40:12+03:00
2023-08-18T13:40:12+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20230818/841509364.html
ФАС подготовила проект приказа о предельных энерготарифах в новых регионах
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Предельные уровни тарифов на электроэнергию в новых регионах РФ до конца года останутся на уровне действующих, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы,... ПРАЙМ, 18.08.2023
энергетика, регионы, экономика, новости, россия, новые регионы рф, фас, энерготарифы
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/56/834885628.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/56/834885628.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/56/834885627.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/56/834885627.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/56/834885614.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/56/834885614.jpg
https://1prime.ru/development/20230818/841501236.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Предельные уровни тарифов на электроэнергию в новых регионах РФ до конца года останутся на уровне действующих, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на портале правовой информации.
Речь идет о предельных минимальных и максимальных тарифах для потребителей (в том числе и для населения) Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ранее их устанавливали местные власти, а с октября это переходит в ведение ФАС.
"Тарифы устанавливаются на три месяца — с 1 октября по 31 декабря 2023 года… Дополнительной тарифной нагрузки для населения не будет – цены остаются на том же уровне, как и сейчас", — пояснили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
"Тарифы на 2024 год будут установлены в рамках общей тарифной кампании на будущий период (вместе с остальными регионами)", — сообщила ФАС.
В связи с принятыми решениями служба не предполагает увеличения перекрестного субсидирования, подчеркнуло ведомство.