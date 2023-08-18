МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Предельные уровни тарифов на электроэнергию в новых регионах РФ до конца года останутся на уровне действующих, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на портале правовой информации. Россиянам дали совет, как сделать свой дом энергоэффективным

Речь идет о предельных минимальных и максимальных тарифах для потребителей (в том числе и для населения) Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ранее их устанавливали местные власти, а с октября это переходит в ведение ФАС.

"Тарифы устанавливаются на три месяца — с 1 октября по 31 декабря 2023 года… Дополнительной тарифной нагрузки для населения не будет – цены остаются на том же уровне, как и сейчас", — пояснили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Тарифы на 2024 год будут установлены в рамках общей тарифной кампании на будущий период (вместе с остальными регионами)", — сообщила ФАС.

В связи с принятыми решениями служба не предполагает увеличения перекрестного субсидирования, подчеркнуло ведомство.