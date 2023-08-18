БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС "Пакш" на этап непосредственного сооружения, дающий возможность начать производство основного энергетического оборудования, передает корреспондент РИА Новости. Отсрочка выплат по кредиту на постройку АЭС "Пакш-2" вступила в силу

Документ подписали генеральный директор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли и вице-президент АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен.

"Переход на этап непосредственного сооружения дает нам "зелёный свет" для начала производства основного энергетического оборудования", — сказал Мертен.

Он также отметил, что проект "Пакш-2" является международным и вызывает интерес у венгерской промышленности, стран Европы и третьих стран.

Ранее стало известно, что вступила в силу отсрочка платежей по кредиту на строительство АЭС "Пакш — 2".

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках половину необходимой стране энергии. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Россия предоставила кредит Венгрии до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиардов евро. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков. Начало строительства ожидается весной-летом 2024 года, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.