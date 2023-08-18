БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для новых блоков до конца 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия и Россия перейдут к производству оборудования для АЭС "Пакш-2"

"Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение — делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года", — сказал он в ходе пресс-конференции с представителями российской госкорпорации "Росатом" и венгерской компании Paksi Atomerőmű Zrt.

Сийярто отметил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным после подписания измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной. Сийярто напомнил, что измененный протокол о финансировании проекта вступил в силу 16 августа 2023 года и венгерская сторона будет осуществлять свои финансовые обязательства в евро через "Газпромбанк".

"Если сейчас заглянуть на площадку строительства, можно увидеть, что работы по возведению противофильтрационной завесы идут 24 часа в сутки. К позавчерашнему дню строители возвели 467 метров завесы, это 17% завесы, необходимой для пятого блока. Мы также начали выемку грунта под шестой блок, постоянно идут дальнейшие работы по планированию. Кроме того, непрерывно идет производство техники с длительным сроком изготовления, а осенью также может начаться уплотнение грунта", — сообщил Сийярто.

В пятницу представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства АЭС "Пакш" на этап непосредственного сооружения, дающий возможность начать производство основного энергетического оборудования.