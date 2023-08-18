БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Будапешт не допустит введения санкций против российской атомной энергетики, так как они навредили бы реализации проекта АЭС "Пакш-2", входящего в число венгерских национальных интересов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Сийярто назвал плюсы подписания документа о новой фазе проекта АЭС "Пакш-2"

"Я хотел бы подчеркнуть, что это большая международная инвестиция, "Росатом" и венгерский заказчик сотрудничают с несколькими большими западными международными компаниями. Эту инвестицию не затрагивают никакие санкции, поскольку Евросоюз не принял ни одной санкции против ядерной промышленности. Хотел бы указать, что никаких европейских санкций против атомной отрасли не будет и впредь, особенно учитывая, что это нанесло бы ущерб нашим национальным интересам, поэтому ничего подобного мы, конечно, не допустим", — заявил Сийярто на пресс-конференции с представителями российской госкорпорации "Росатом" и венгерской компании Paksi Atomerőmű Zrt.

По его словам, инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" являются долгосрочной гарантией безопасного и доступного энергоснабжения Венгрии.

"В будущем мы также будем расценивать все атаки и препятствия, направленные на то, чтобы сделать новые инвестиции в Пакш невозможными, как действия, направленные на нарушение нашего суверенитета… Мы знаем, что противники и враги Венгрии препятствуют проекту "Пакш", но верно и обратное: кто бы ни препятствовал проекту "Пакш", он определенно является противником Венгрии, противником венгерских национальных интересов", — отметил глава венгерского МИД.