БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Венгерско-сербское коммерческое предприятие Serbhungas по торговле газом начнет работу в сентябре, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия предложила альтернативы транзиту газа через Украину

"В соответствии с подписанным на заседании Совета высокого уровня подписано соглашение о создании и регистрации венгерско-сербского торгового предприятия Serbhungas, которое начинает торговую деятельность в сентябре. Это будет региональное торговое предприятие, которое также внесет вклад в безопасность энергоснабжения региона в долгосрочной перспективе", — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

Власти Сербии и Венгрии подписали в июне договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. Для торговли на нем правительство Сербии перед тем выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом. Будапешт и Доха обсудят поставки катарского СПГ в Венгрию с 2027 года

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград.

В пятницу, 18 августа, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что переговоры Венгрии и Турции о закупке турецкого газа находятся в заключительной стадии. По его словам, Турция для Венгрии является "ключевой страной-транзитером" природного газа, и эта роль будет только усиливаться с привлечением азербайджанских и, по возможности, туркменских ресурсов.

В конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия", заявил, что Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию.