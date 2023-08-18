Шульгинов: энергетическая отрасль работает устойчиво, несмотря на прогнозы
ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Российская энергетическая отрасль функционирует бесперебойно и устойчиво вопреки пессимистичным прогнозам: добыча основных энергоресурсов стабильна, энергопотребление растет, выстраиваются новые логистические цепочки, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Вопреки пессимистичным прогнозам, российская энергетическая отрасль сегодня справляется с ограничениями и функционирует бесперебойно и устойчиво. Остаются стабильными объемы добычи основных энергоресурсов, выстраиваются новые направления энергопотоков, растет энергопотребление. Продолжается освоение новых месторождений углеводородов. Россия продолжает ответственно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов", — сказал министр.
Министр напомнил, что многолетнее недофинансирование в нефтегазовый сектор, влияние пандемии коронавируса, несбалансированная климатическая политика ряда ведущих экономик, а также проинфляционная монетарная политика развитых стран стали основными причинами сильной волатильности на энергетических рынках. А противоправные односторонние ограничения против российского ТЭК со стороны ряда стран, по его словам, стали причиной "подрыва стабильности энергорынков и нарушения глобальных логистических цепочек".
"Это не только ограничивает поставки энергии на рынок, но и создает полную неопределенность на рынке с очень длинным инвестиционным циклом, снижая инвестиционную привлекательность. Обостряются вопросы обеспечения энергобезопасности, особенно после беспрецедентных атак на критически важную трансграничную энергетическую инфраструктуру", — отметил министр.
https://1prime.ru/energy/20230818/841516230.html