ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Российская энергетическая отрасль функционирует бесперебойно и устойчиво вопреки пессимистичным прогнозам: добыча основных энергоресурсов стабильна, энергопотребление растет, выстраиваются новые логистические цепочки, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Венгрия не допустит санкций для атомной энергетики России, заявил Сийярто

"Вопреки пессимистичным прогнозам, российская энергетическая отрасль сегодня справляется с ограничениями и функционирует бесперебойно и устойчиво. Остаются стабильными объемы добычи основных энергоресурсов, выстраиваются новые направления энергопотоков, растет энергопотребление. Продолжается освоение новых месторождений углеводородов. Россия продолжает ответственно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов", — сказал министр.

Министр напомнил, что многолетнее недофинансирование в нефтегазовый сектор, влияние пандемии коронавируса, несбалансированная климатическая политика ряда ведущих экономик, а также проинфляционная монетарная политика развитых стран стали основными причинами сильной волатильности на энергетических рынках. А противоправные односторонние ограничения против российского ТЭК со стороны ряда стран, по его словам, стали причиной "подрыва стабильности энергорынков и нарушения глобальных логистических цепочек".

"Это не только ограничивает поставки энергии на рынок, но и создает полную неопределенность на рынке с очень длинным инвестиционным циклом, снижая инвестиционную привлекательность. Обостряются вопросы обеспечения энергобезопасности, особенно после беспрецедентных атак на критически важную трансграничную энергетическую инфраструктуру", — отметил министр.