ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Россия в августе может обогнать США по экспорту нефтепродуктов в Бразилию

"С Бразилией видим большие перспективы по всем аспектам энергетического сотрудничества – уже сегодня можно констатировать начало поставок нефтепродуктов, но потенциал намного шире", — сказал Шульгинов на встрече министров энергетики БРИКС.

По его словам, Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран в рамках саммита "Россия – Африка" в области электроэнергетики, атомной и угольной энергетики.

Министр напомнил, что Китай и Индия – стратегические партнеры России по выстраиванию нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в эти страны, экспортируются и другие энергоносители – газ, уголь. Реализуются совместные проекты на территориях обеих стран, используются в расчетах национальные валюты", — отметил Шульгинов.