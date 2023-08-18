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2023
https://1prime.ru/energy/20230818/841516354.html
Шульгинов рассказал об энергетическом сотрудничестве с Бразилией
Энергетика
Новости
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Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "С... ПРАЙМ, 18.08.2023
энергетика, новости, россия, бразилия, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С Бразилией видим большие перспективы по всем аспектам энергетического сотрудничества – уже сегодня можно констатировать начало поставок нефтепродуктов, но потенциал намного шире", — сказал Шульгинов на встрече министров энергетики БРИКС.
По его словам, Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран в рамках саммита "Россия – Африка" в области электроэнергетики, атомной и угольной энергетики.
Министр напомнил, что Китай и Индия – стратегические партнеры России по выстраиванию нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в эти страны, экспортируются и другие энергоносители – газ, уголь. Реализуются совместные проекты на территориях обеих стран, используются в расчетах национальные валюты", — отметил Шульгинов.