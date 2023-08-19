МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство Великобритании привержено развитию атомной энергетики в качестве ключевого источника энергии, но опасается китайских инвестиций из соображений национальной безопасности, заявил министр ядерной энергетики Великобритании Эндрю Боуи в интервью изданию Nikkei Asia. Среднегодовой счет за электроэнергию в Великобритании может снизиться

"Британское правительство полностью привержено новой атомной энергетике после почти трех десятилетий недофинансирования… В целом мы открыты для инвесторов из-за рубежа", — рассказал министр.

При этом он добавил, что будут "определенные правила" в отношении российских и китайских инвесторов с "очевидными оговорками в отношении последствий для национальной безопасности".

По его словам, из-за конфликта на Украине британцы впервые рассматривают ядерную энергетику в положительном свете как возможность поддержания энергетической безопасности страны. При этом многие крупные ядерные проекты, в которых принимают участие китайские инвесторы, "погрязли в спорах о финансировании", потому что законодатели обеспокоены участием КНР в критически важной британской инфраструктуре.

С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, энергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением Запада и что санкции контрпродуктивны.