МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Окончательное решение о сроках сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии будет принято до конца месяца, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. В Японии назвали факторы роста российской экономики

Накануне станцию посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он заслушал доклад о ходе приготовлений к сбросу воды, а также заявил, что правительство ведет согласование встречи с представителями рыболовецких профсоюзов на понедельник, 21 августа.

На вторник, 22 августа, запланирована министерская встреча по вопросу сброса воды с АЭС "Фукусима-1", а окончательное решение о сроках начала сброса, как ожидается, будет принято до конца месяца, отмечает Киодо.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород", или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.

Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.