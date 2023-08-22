ТОКИО, 22 авг — ПРАЙМ. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала переливать слаборадиоактивную воду из цистерн, где она до сих пор хранилась, для смешивания ее с морской водой для последующего сброса в океан, сообщил телеканал NHK. Премьер Японии назвал сроки сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Воду, которую до этого удалось очистить от радионуклидов, за исключением трития, переливают в оборудование, где она будет смешана с морской водой. Это позволит снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм.

Представитель компании ТЕРСО Дзюнъити Мацумото, чьи слова приводит агентство Киодо, заявил на пресс-конференции, что "сброс воды начнут с малых порций очень аккуратно".

Ранее во вторник правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий.

Премьер-министр Кисида в воскресенье посетил станцию, встретился с ее руководством. В понедельник состоялась его встреча с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, на котором рыбаки заявили, что они выступают против сброса воды в океан из-за репутационных рисков. Несмотря на это, правительство посчитало, что "в определенной степени" удалось добиться понимания заинтересованных сторон, в связи с чем сегодня на заседании кабинета министров и были определены сроки начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Таким образом, в ближайшее время Япония начнет сброс воды, очищенной от всех радионуклидов, исключая тритий, в океан на расстоянии в 1 километр от станции. Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25 процентов

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий — радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов, за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего пребывания в Токио в июле сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре.