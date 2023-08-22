МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Энергосистема Украины для покрытия спроса в понедельник прибегла к рекордному объему аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинцы начали догадываться, зачем США нужен конфликт с Россией

"Вчера был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%… "Укрэнерго" была вынуждена для покрытия спроса с 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) применить аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВт в час", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

В компании напомнили, что аварийная помощь является "последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы", и призвали украинцев к экономному энергопотреблению.

"Сегодня есть импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдавии в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт. Экспорт отсутствует", — добавили в "Укрэнерго".