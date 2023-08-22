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2023
https://1prime.ru/energy/20230822/841539345.html
Энергосистема Украины получила рекордную аварийную помощь из ЕС
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. Энергосистема Украины для покрытия спроса в понедельник прибегла к рекордному объему аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии, сообщили в национальной энергетической... ПРАЙМ, 22.08.2023
энергетика, новости, украина, укрэнерго, энергосистема, помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Энергосистема Украины для покрытия спроса в понедельник прибегла к рекордному объему аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Вчера был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%… "Укрэнерго" была вынуждена для покрытия спроса с 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) применить аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВт в час", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.
В компании напомнили, что аварийная помощь является "последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы", и призвали украинцев к экономному энергопотреблению.
"Сегодня есть импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдавии в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт. Экспорт отсутствует", — добавили в "Укрэнерго".