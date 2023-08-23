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2023
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Британия гарантирует Украине закупку ядерного топлива, передает Reuters
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Великобритания будет гарантировать Украине закупку ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов США у западных производителей, заявил агентству Рейтер министр по... ПРАЙМ, 23.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Великобритания будет гарантировать Украине закупку ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов США у западных производителей, заявил агентству Рейтер министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.
"Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний", — приводит агентство заявление министра.
По его словам, эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники в обход российских компаний. Одним из таких источников будет компания Urenco, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.
В марте президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года.