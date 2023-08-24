ТОКИО, 24 авг — ПРАЙМ. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, никто не оценивал риски в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан. Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

"Я считаю, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" не является безопасным. Проблема в том, что никто как следует не проводил оценку этого. Оценка МАГАТЭ не затрагивает влияние сброса в долгосрочной перспективе. Одно дело — разовый сброс воды или оценка ТЕРСО при условии сброса 10 тысяч тонн в год. Но это будет продолжаться 30 лет. Но оценки того, каково будет влияние на окружающую среду через 30 лет, никто не проводил. В этом смысле оценка МАГАТЭ крайне недостаточная. Поэтому никак нельзя сказать, что научно обоснована безопасность сброса", — пояснил он.

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По мнению Бана, через несколько лет после начала сброса радиоактивные вещества могут появиться у берегов России, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.

"Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее — Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана. Концентрация, возможно, будет слабой, но это не значит, что риск равен нулю", — подчеркнул эксперт. В Японии назвали факторы роста российской экономики

Он также сообщил, что ему известно о планах подать иски в связи со сбросом воды в море. "Такая подготовка ведется, мне об этом известно. Это будут коллективные иски, чтобы добиться остановки сброса воды в океан", — сказал Бан.

Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.