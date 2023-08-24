МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса воды в море с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства. Эксперт оценил последствия сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море

"Эксперты МАГАТЭ присутствуют на месте, чтобы быть глазами международного сообщества и убедиться в том, что сброс осуществляется в соответствии с планом и отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ… Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом", — приведены в заявлении слова главы агентства Рафаэля Гросси.

Сообщается, что эксперты МАГАТЭ ранее дополнительно взяли пробу из первой партии воды, подготовленной к сбросу, и пришли к выводу, что содержание трития в ней значительно ниже допустимого предела в 1500 беккерелей на литр. Они будут находиться на объекте до окончания работ, говоритсяя в публикации.

Оператор "Фукусимы-1" — компания ТЕРСО — в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий — радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.

Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.