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https://1prime.ru/energy/20230824/841562799.html
Лавров назвал плюсы присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ
Энергетика
Новости
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. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" после присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил по итогам XV саммита организации министр иностранных... ПРАЙМ, 24.08.2023
энергетика, экономика, новости, россия, брикс, сергей лавров, расширение брикс, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" после присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил по итогам XV саммита организации министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, конечно же, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована", — сказал он.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.