ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" после присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил по итогам XV саммита организации министр иностранных дел России Сергей Лавров. В БРИКС выступили за сохранение названия после расширения, заявил Лавров

"Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, конечно же, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована", — сказал он.

По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.