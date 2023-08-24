МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Запасы газа в странах БРИКС (сейчас это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) после ожидаемого расширения этого объединения вырастут вдвое, примерно до 50% от всех мировых запасов, следует из расчетов РИА Новости на основе статистических данных. Лавров назвал плюсы присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ

По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Предполагается, что полноценное членство новых стран может начаться с 1 января.

Запасы газа в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР составляют около 25,3% от мировых (47,4 триллиона кубометров), тогда как на ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию приходится около 24,8% мировых запасов газа (46,5 миллиарда кубометров), следует из отчета британской нефтегазовой компании BP.

После присоединения к объединению новых стран показатель увеличится вдвое и превысит 50% (93,9 миллиарда кубометров). При этом в подсчетах не учтены данные о запасах в ЮАР и Эфиопии (в отчете BP не приводятся, но составляют с подавляющим большинством других африканских стран менее 0,8% мировых запасов).

Эксперты BP оценивали запасы газа в мире на начало 2021 года на уровне около 188,1 триллиона кубометров. В первой тройке по запасам – Россия (19,9%, 37,4 триллиона кубометров), Иран (17,1%, 32,1 триллиона кубометров), Катар (13,1%, 24,7 триллиона кубометров). Существенными запасами в БРИКС обладает Китай (4,5%, 8,4 триллиона кубометров), а также Саудовская Аравия и ОАЭ (по 3,2%, 6 и 5,9 триллиона кубометров).