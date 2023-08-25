МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Доля угольной генерации в энергобалансе России может вырасти до 15% с нынешних 13%, а не упасть, как предполагается сейчас, такой вариант обсуждается в рамках подготовки новой энергетической стратегии до 2050 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на июльский протокол заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ. Индия установила рекорд по добыче угля в 2022-2023 финансовом году

"Доля угля в энергобалансе России к 2050 году, вопреки климатической повестке и целям по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, может не только не снизиться, но даже немного вырасти. Такой вариант обсуждается в рамках подготовки новой энергетической стратегии до 2050 года, следует из июльского протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ… Речь идет о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%", — говорится в статье.

Ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 году и 4,9% к 2050 году, следует из документа. Более того, о том, что доля угля в энергобалансе России к 2050 году, по прогнозным данным Минэнерго, может составить 4–5%, также говорил осенью 2021 года министр экономического развития Максим Решетников, представляя проект стратегии "низкоуглеродного развития" до 2050 года (утверждена правительством в конце октября 2021 года). Лавров назвал плюсы присоединения к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ

Но для того чтобы достигнуть таких целевых показателей, следует из протокола заседания, в течение 10 лет предполагалось вывести из эксплуатации 22 угольные станции мощностью 14 ГВт, перевести на газ 25 ТЭЦ и закрыть ряд угледобывающих предприятий. И теперь, в частности, отмечается, что снижение доли угля в генерации приведет "к угрозам энергетической безопасности", так как угольная генерация "является надежной и стабильной" и экономически эффективной, особенно на территории Сибири и Дальнего Востока — за счет близости угольных месторождений.

По данным на июль, в РФ действовало 68 угольных ТЭС общей мощностью 38,3 ГВт, рассказал изданию эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. При этом, по данным Global Energy Monitor, с 2000 года по первое полугодие 2023 года было введено в эксплуатацию 6,7 ГВт угольных ТЭС, а выведено 9,8 ГВт.

В свою очередь стратегия развития угольной промышленности РФ до 2035 года предусматривает строительство семи новых угольных ТЭС и модернизацию 12 действующих в Сибири и на Дальнем Востоке. А общий объем ввода в эксплуатацию угольной генерации запланирован на уровне 7–9,6 ГВт. При этом, как замечает издание, в действующей энергостратегии нет целевого показателя доли угля в энергобалансе.