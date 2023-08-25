Ofgem: счет за энергию в Британии впервые за год опустится ниже 2 тысяч фунтов
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Средний годовой счет за потребление энергии в Великобритании впервые за год опустится ниже отметки в две тысячи фунтов стерлингов с 1 октября, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте энергорегулятора Ofgem.
Британский энергорегулятор Ofgem каждый квартал устанавливает порог стоимости счетов за энергию. Это означает, что средний годовой счет за газ и электричество не может превышать определенную сумму.
"Энергетический регулятор Ofgem объявил сегодня (25 августа 2023 года) дальнейшее снижение ценового порога на последний квартал 2023 года… С 1 октября по 31 декабря годовой порог будет установлен на отметке в 1 923 фунта", — сказано в документе.
Последний раз максимально допустимый размер счетов за энергию в Британии находился на отметке ниже двух тысяч фунтов стерлингов в период с апреля по сентябрь 2022 года. Затем на фоне энергетического кризиса в стране из-за конфликта на Украине этот показатель начал резко повышаться и достиг в январе 2023 года рекордных 4 279 фунтов. В связи с этим британское правительство потратило миллиарды на оказание финансовой поддержки населению.
В настоящий момент средний годовой счет за газ и электричество в Британии составляет 2 074 фунта. Таким образом, порог цен на энергию снизится этой осенью на 151 фунт, что станет самым резким падением с октября 2021 года, это отражает тенденцию снижения оптовых цен на энергию после кризиса, отмечает регулятор.
Ранее сообщалось, что более трети домохозяйств в Англии столкнутся зимой с повышенными счетами за энергию из-за прекращения господдержки, введенной в прошлом году, несмотря на уменьшение размера счетов.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://1prime.ru/energy/20230825/841567599.html