МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Средний годовой счет за потребление энергии в Великобритании впервые за год опустится ниже отметки в две тысячи фунтов стерлингов с 1 октября, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте энергорегулятора Ofgem. Британский энергорегулятор оштрафовал Morgan Stanley за личные переписки

Британский энергорегулятор Ofgem каждый квартал устанавливает порог стоимости счетов за энергию. Это означает, что средний годовой счет за газ и электричество не может превышать определенную сумму.

"Энергетический регулятор Ofgem объявил сегодня (25 августа 2023 года) дальнейшее снижение ценового порога на последний квартал 2023 года… С 1 октября по 31 декабря годовой порог будет установлен на отметке в 1 923 фунта", — сказано в документе.

Последний раз максимально допустимый размер счетов за энергию в Британии находился на отметке ниже двух тысяч фунтов стерлингов в период с апреля по сентябрь 2022 года. Затем на фоне энергетического кризиса в стране из-за конфликта на Украине этот показатель начал резко повышаться и достиг в январе 2023 года рекордных 4 279 фунтов. В связи с этим британское правительство потратило миллиарды на оказание финансовой поддержки населению.

В настоящий момент средний годовой счет за газ и электричество в Британии составляет 2 074 фунта. Таким образом, порог цен на энергию снизится этой осенью на 151 фунт, что станет самым резким падением с октября 2021 года, это отражает тенденцию снижения оптовых цен на энергию после кризиса, отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что более трети домохозяйств в Англии столкнутся зимой с повышенными счетами за энергию из-за прекращения господдержки, введенной в прошлом году, несмотря на уменьшение размера счетов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.