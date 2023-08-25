ТОКИО, 25 авг — ПРАЙМ. Специалисты компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявили, что концентрация трития в разведенной очищенной низкорадиоактивной воде, сброс которой начался накануне, составила 142-178 беккерелей на литр, что существенно ниже установленной нормы. В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива

"В результате анализа взятых днем 24 августа проб разведенной воды, которая прошла очистку системой ALPS, было установлено, что концентрация трития в ней находится в пределах установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Анализы морской воды из 10 точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, при котором операция была бы остановлена", — отметили представители компании в ходе пресс-конференции.

В четверг компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.