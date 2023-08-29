МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Россети" в 2023 году направят порядка 4,4 миллиарда рублей на модернизацию и развитие электросетей Волгоградской области, сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором региона Андреем Бочаровым.

Стороны обсудили перспективы развития энергетики региона, направленные на обеспечение энергетической безопасности и бесперебойного энергоснабжения жителей. По словам Рюмина, плановый объем инвестиционной программы на будущий год составляет 6,6 миллиардов рублей.

Ключевым проектом является строительство на новой площадке рядом с существующим центром питания высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ "Алюминиевая". Это позволит повысить надежность электроснабжения Волгоградского алюминиевого завода, потребителей северо-западной части Волгоградской агломерации, а также схемы выдачи мощности крупнейшей гидроэлектростанции Европы — Волжской ГЭС.

Еще один приоритет "Россетей" в регионе — повышение доступности технологического присоединения к сетям. За первое полугодие 2023 обеспечено электроснабжение более 1,7 тысяч новых потребителей. В том числе это жилые комплексы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, которые были построены в рамках нацпроектов.

На встрече также обсуждались актуальные задачи, включая завершение подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. В 2023 году "Россети" направили на финансирование ремонтных программ в Волгоградской области более 1 миллиарда рублей. Традиционно основные мероприятия — это ремонт подстанционного оборудования и линий электропередачи, замена изоляции и расчистка просек ЛЭП. На сегодня выполнено 74 процента запланированных работ.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.