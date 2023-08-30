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Мишустин примет участие в запуске энергообъекта в Подмосковье
Энергетика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит рабочую поездку в Подмосковье, где примет участие в церемонии запуска энергетического объекта, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 30.08.2023
новости, энергетика, регионы, экономика, россия, подмосковье, михаил мишустин, энергообъект, запуск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит рабочую поездку в Подмосковье, где примет участие в церемонии запуска энергетического объекта, сообщила пресс-служба правительства.
"Тридцатого августа Михаил Мишустин примет участие в запуске энергетического объекта в Московской области", — говорится в сообщении.
В мероприятии также примут участие вице-премьер Александр Новак, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.