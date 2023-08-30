МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит рабочую поездку в Подмосковье, где примет участие в церемонии запуска энергетического объекта, сообщила пресс-служба правительства. Мишустин призвал вывести взаимодействие в рамках ЕАЭС на новый уровень

"Тридцатого августа Михаил Мишустин примет участие в запуске энергетического объекта в Московской области", — говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие вице-премьер Александр Новак, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.