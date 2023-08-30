МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Интер РАО" планирует полностью завершить сделку по приобретению "Уральского турбинного завода" (УТЗ) к концу первого квартала 2024 года, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук. "Интер РАО" спрогнозировал рост экспорта электроэнергии в Китай

"Сделку мы рассчитываем завершить полностью до конца первого квартала 2024 года. Все договоренности достигнуты", — ответил он на вопрос о завершении приобретения УТЗ.

При этом Ковальчук не уточнил сумму сделки.

В середине июля представитель энергокомпании сообщал РИА Новости, что "Интер РАО" приобретает "Уральский турбинный завод" у компании "Мосэлектрощит" (МЭЩ).

"Интер РАО" ранее уже заявляла о своем интересе к энергомашиностроительным активам. Осенью 2022 года компания приобрела ООО "Воронежский трансформатор" (ранее входивший в подразделение Siemens Energy).

"Уральский турбинный завод" производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, оборудование силового острова для мусоросжигательных заводов. Завод также оказывает услуги по сервису и модернизации энергетического оборудования.