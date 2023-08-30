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"Интер РАО" планирует в следующем году завершить сделку по приобретению УТЗ
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"Интер РАО" планирует полностью завершить сделку по приобретению "Уральского турбинного завода" (УТЗ) к концу первого квартала 2024 года, сообщил журналистам глава компании Борис... ПРАЙМ, 30.08.2023
энергетика, бизнес, новости, россия, интер рао, энергокомпании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Интер РАО" планирует полностью завершить сделку по приобретению "Уральского турбинного завода" (УТЗ) к концу первого квартала 2024 года, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.
"Сделку мы рассчитываем завершить полностью до конца первого квартала 2024 года. Все договоренности достигнуты", — ответил он на вопрос о завершении приобретения УТЗ.
При этом Ковальчук не уточнил сумму сделки.
В середине июля представитель энергокомпании сообщал РИА Новости, что "Интер РАО" приобретает "Уральский турбинный завод" у компании "Мосэлектрощит" (МЭЩ).
"Интер РАО" ранее уже заявляла о своем интересе к энергомашиностроительным активам. Осенью 2022 года компания приобрела ООО "Воронежский трансформатор" (ранее входивший в подразделение Siemens Energy).
"Уральский турбинный завод" производит конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, оборудование силового острова для мусоросжигательных заводов. Завод также оказывает услуги по сервису и модернизации энергетического оборудования.