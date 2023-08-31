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2023
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Врио губернатора рассказал о планах по восстановлению Каховской ГЭС
Энергетика
Новости
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Россия будет восстанавливать Каковскую ГЭС, уже идет работа над проектированием, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Я думаю, что сколько бы... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, энергетика, экономика, восстановление, россия, каховская гэс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия будет восстанавливать Каковскую ГЭС, уже идет работа над проектированием, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС — ред.), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются", — сказал Сальдо.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.