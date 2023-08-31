МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия будет восстанавливать Каковскую ГЭС, уже идет работа над проектированием, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Каховская ГЭС в Херсонской области

Хуснуллин объяснил важность восстановления Каховской ГЭС

"Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС — ред.), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются", — сказал Сальдо.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.