МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия будет восстанавливать Каковскую ГЭС, уже идет работа над проектированием, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Хуснуллин объяснил важность восстановления Каховской ГЭС

"Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств (на восстановление Каховской ГЭС — ред.), это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются", — сказал Сальдо.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.