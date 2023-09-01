МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Крупная британская энергокомпания Octopus Energy приобретет энергетический бизнес британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell в Великобритании и Германии, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте самой компании. Shell заявила о сокращении производства СПГ на восемь процентов

"Octopus Energy Group подписала сегодня соглашение с Impello Limited ("Shell"), дочерней компанией Shell Petroleum Company Limited, о приобретении Shell Energy в Великобритании и Германии", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Shell намерена выйти из розничных энергетических предприятий в Великобритании, Германии и Нидерландах из-за низких доходов.

Отмечается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2023 года после получения одобрения регуляторов, её сумма не уточняется.

После завершения транзакции число потребителей услуг Octopus Energy в Британии вырастет до 6,5 миллиона. Как отмечает телеканал Sky News, это сделает её второй по величине энергокомпанией в стране после British Gas.

Octopus Energy и Shell также подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления международного сотрудничества, сказано в пресс-релизе.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.