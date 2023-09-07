МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства, заявила Ассоциация городов Украины — негосударственная организация органов местного самоуправления, которую в настоящее время возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. Поляки шокированы дерзкими фантазиями Зеленского об Украине

"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики — ред.) всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Согласно сообщению, это связано с рядом решений правительства Украины. В частности, "предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 миллиардов гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют".

"Главы общин-членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру Украины (Денису Шмыгалю) встретиться и выработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/2024 годов", — добавили в ассоциации.