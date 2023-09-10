ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа из России с начала года уже вырос на несколько процентов, российский СПГ продолжают покупать по всему миру, в том числе в Европе, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума. "Ямал СПГ" частично погасил облигации, заявил Минфин

"Они (поставки СПГ на экспорт — прим. ред.) уже показывают положительную динамику. Речь, правда, о нескольких процентах, но тем не менее. Покупатели российского СПГ есть по всему миру. И это не только наши новые партнеры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы", — сказал Шульгинов.

По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн.

Июньский прогноз свидетельствует, что Минэнерго ожидало в 2023 году роста экспорта СПГ на уровне, заложенном в прогнозе социально-экономического развития, на 1-2 миллиона тонн, примерно до 32 миллионов.

Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.