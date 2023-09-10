ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Текущего производства сжиженного природного газа в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на него на внешнем рынке, все мощности в РФ загружены, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В Минэнерго отметили рост экспорта СПГ с начала года

По словам главы Минэнерго РФ, спрос на российский СПГ наблюдается по всему миру: им интересуются не только новые партнёры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы.

Отвечая на вопрос, покрывается ли сейчас весь спрос в мире на российский СПГ за счет текущих проектов, Шульгинов сказал: "Нет. Спрос на трубопроводный газ был больше. Тем не менее поставки СПГ наращиваются, потому что они более эффективны и гибки в сравнении с трубопроводными поставками".

"На мой взгляд, нам сейчас нужно больше линий сжижения — все существующие мощности загружены. А я напомню, что мы приняли программу роста производства СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году. Тут я возлагаю большие надежды на "Арктик СПГ 2", у которого уже идет установка первой очереди. А на полную мощность – около 6,8 миллиона тонн – линия заработает в следующем году. Также обсуждается новый СПГ-завод в Мурманске, где планируется три технологических линий сжижения по 6,8 миллиона тонн каждая", — добавил министр.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.