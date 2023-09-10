ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Объем экспорта российской электроэнергии по итогам 2023 года будет ниже, чем в прошлом году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. ЕС согласовал сокращение потребления энергии к 2030 году

"С начала года снижены поставки электроэнергии примерно на 18%", — сказал он, комментируя ситуацию с экспортом электроэнергии в Китай.

В ответ на вопрос, удастся ли по итогам года достичь по экспорту в целом уровня 2022 года, министр ответил: "Думаю, нет. В первую очередь из-за сокращения экспорта в Китай".

Он пояснил, что сокращение экспорта в Китай связано с существенным объемом ремонтов в генерации — больше 1000 МВт, а также с имеющимися правилами использования водных ресурсов.

"Мы не можем, например, отменить аварийный ремонт тепловой генерации и загрузить желаемый объем гидрогенерации. Когда объем мощности тепловой генерации уменьшается, приходится снижать и экспорт по линии электропередачи 750 кВ "Амурская — Хэйхэ" (построена для увеличения экспорта электроэнергии в Китай). Мы вынужденно уменьшали поставки до 100, 200, 300, доходило и до 700 МВт. Каждый день анализируется режим и стараемся экспортировать максимально, что можем", — пояснил министр.

По итогам 2022 года компания "Интер РАО", единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, поставила в Китай рекордный объем электроэнергии — 4,7 миллиарда кВт.ч. Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. Помимо Китая Россия поставляет электроэнергию в Монголию, Киргизию, Казахстан. Экспорт электроэнергии из России в Европу прекращен с весны 2022 года.

ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.