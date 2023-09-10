ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Российским энергокомпаниям следует проявлять больше активности в вопросах международного сотрудничества по проектам в электроэнергетике, искать возможности кооперации, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума министр энергетики России Николай Шульгинов. Россия и Турция могут создать газовый хаб как точку формирования цены

"На мой взгляд, нашим компаниям надо быть более активными. В кооперации с кем-то предлагать услуги, кто-то проектирует, кто-то строит", — сказал министр, говоря о перспективах совместных проектов России с другими странами в области электроэнергетики.

В последнее время Россия заявляла об интересе к участию в энергопроектах со многими государствами, назывались как Монголия, Куба, Вьетнам, Египет, страны Африки, так и страны постсоветского пространства.

По ряду проектов уже имеются договоренности, например, о строительстве компанией "Интер РАО" гидроэлектростанции на 120 МВт в Мозамбике, поставках "Юнигрин Энерджи" оборудования для солнечного парка в ЮАР. Также многие проекты, по словам Шульгинова, на стадии обсуждения.

ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.