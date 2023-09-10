ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Россия надеется на участие в проекте строительства Камбаратинской ГЭС —1 в Киргизии, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. Россия и Китай настроены ускорить переговоры по газовым проектам

"Если говорить о гидростроительстве, то надеемся, что будем участвовать в проекте Камбаратинской ГЭС-1", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных совместных проектах России с другими странами в области электроэнергетики.

Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Киргизии. Она позволит обеспечить электроэнергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций и Камбаратинской ГЭС-1. Общая запланированная мощность каскада должна была составить 237,7 МВт. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина — ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии.

Но в 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложило в проект 37 миллионов долларов собственных средств и впоследствии потребовало вернуть их. В феврале 2022 года кабмин Киргизии заявил, что спор между российской компанией и правительством республики по этому вопросу урегулирован. В мае президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что республика способна отстроить ГЭС самостоятельно, но при этом не откажется от возможной помощи соседних стран.

В январе 2023 года в Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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