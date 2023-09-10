ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Минэнерго надеется, что при строительстве дополнительной генерации на Юге России для покрытия дефицита мощности в регионе будет использовано парогазовое оборудование, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики России Николай Шульгинов. Россия надеется на участие в проекте строительства ГЭС в Киргизии

"Будем анализировать предложения. Надеемся на парогазовую генерацию", — заявил министр.

Прогнозный дефицит энергомощности на юго-западе энергосистемы Юга России в ближайшие пять лет может достигнуть 857-943 МВт, говорится в проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР) на 2024-2029 годы, опубликованном "Системным оператором" в начале сентября.

Для покрытия растущего энергопотребления в энергосистеме Юга требуется строительство новой генерации — в Крыму до 338 МВт новых мощностей, а в Краснодарском крае — до 605 МВт. Конкурсы на строительство новой генерации планируется провести в начале 2024 года.

Новые станции будут строить через механизм конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ). Выбор технологии строительства пока не определен.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.