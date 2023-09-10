МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию американского ядерного топлива. Премьер Украины раскрыл, сколько направлено на восстановление страны

"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", — сказал Галущенко в эфире телеканала "Рада".

Галущенко добавил, что на сегодняшний день в рамках сотрудничества уже подписаны договоры с Финляндией, Чехией и Словакией, "чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте".

Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В министерстве отметили, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их выпускают на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.