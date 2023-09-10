Глава Галущенко: "Энергоатом" получила первую партию ядерного топлива от США
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию американского ядерного топлива.
"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", — сказал Галущенко в эфире телеканала "Рада".
Галущенко добавил, что на сегодняшний день в рамках сотрудничества уже подписаны договоры с Финляндией, Чехией и Словакией, "чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте".
Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В министерстве отметили, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. Их выпускают на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
https://1prime.ru/energy/20230910/841704631.html